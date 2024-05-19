Türkiye'de en fazla ziyaret edilen 10 müze ve ören yeri

Türkiye'de toplam 361 müze bulunuyor.
Son 20 yılda en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri açıklandı.
Türkiye'de müze ve ören yerlerini 2023'te toplam 30 milyon 488 bin 975 kişi ziyaret etti.
Müze ve ören yerlerini 2024'ün ilk 4 ayında ise 7 milyon 348 bin 719 kişi ziyaret etti.
En fazla ziyaretçi "Konya Mevlana Müzesi"e gitti
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, en çok ziyaret edilen yer ise 15,8 milyon kişi ile "Konya Mevlana Müzesi" oldu.
Son 20 yılda ziyaret edilenler
Bakanlığın verilerine göre son 20 yılda en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri:
İstanbul Galata Kulesi - 3,1 milyon
Ankara Cumhuriyet Müzesi - 3,2 milyon
Nevşehir Göreme Ören Yeri - 5,7 milyon
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi - 3,5 milyon
İzmir Efes Ören Yeri - 9 milyon
Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri - 2,8 milyon
Denizli (Pamukkale) Hierapolis Ören Yeri - 11,2 milyon
Konya Mevlana Müzesi -15,8 milyon
Nevşehir Zelve Paşabağları Ören Yeri - 3,4 milyonHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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