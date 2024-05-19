Türkiye'de en fazla ziyaret edilen 10 müze ve ören yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan verilere göre son 20 yılda en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu.

AA

Türkiye'de toplam 361 müze bulunuyor.

Son 20 yılda en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri açıklandı.

Türkiye'de müze ve ören yerlerini 2023'te toplam 30 milyon 488 bin 975 kişi ziyaret etti.

Müze ve ören yerlerini 2024'ün ilk 4 ayında ise 7 milyon 348 bin 719 kişi ziyaret etti.

En fazla ziyaretçi "Konya Mevlana Müzesi"e gitti

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, en çok ziyaret edilen yer ise 15,8 milyon kişi ile "Konya Mevlana Müzesi" oldu.

Son 20 yılda ziyaret edilenler

Bakanlığın verilerine göre son 20 yılda en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri:

İstanbul Galata Kulesi - 3,1 milyon

Ankara Cumhuriyet Müzesi - 3,2 milyon

Nevşehir Göreme Ören Yeri - 5,7 milyon

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi - 3,5 milyon

İzmir Efes Ören Yeri - 9 milyon

Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri - 2,8 milyon

Denizli (Pamukkale) Hierapolis Ören Yeri - 11,2 milyon

Konya Mevlana Müzesi -15,8 milyon

Nevşehir Zelve Paşabağları Ören Yeri - 3,4 milyon

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)