Türkiye'de genelinde sıcaklıklarda artış: Bahar havası geliyor

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava sonrası vatandaşlar bu durumun ne kadar daha süreceğini merak ediyor..
Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.
Yayınlanan tahmin raporunda, sıcaklıklarda artışın süreceği bildirildi.
Ayrıca raporda 1 haftalığına bahar havasının etkili olacağı kaydedildi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Sıcak havanın önümüzdeki haftada da etkili olması beklenirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 derecelerde 21 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.
Ankara, İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklıklarının 23-24 derecelere yükseleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, 13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.
BÜGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA TAHMİN RAPORU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 5°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari ve Muş çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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