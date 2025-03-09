Türkiye'de genelinde sıcaklıklarda artış: Bahar havası geliyor

Haber Merkezi

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava sonrası vatandaşlar bu durumun ne kadar daha süreceğini merak ediyor..

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Yayınlanan tahmin raporunda, sıcaklıklarda artışın süreceği bildirildi.

Ayrıca raporda 1 haftalığına bahar havasının etkili olacağı kaydedildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sıcak havanın önümüzdeki haftada da etkili olması beklenirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 derecelerde 21 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Ankara, İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklıklarının 23-24 derecelere yükseleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, 13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.

BÜGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA TAHMİN RAPORU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 1°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 5°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari ve Muş çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık