Türkiye'deki sıra dışı düğün gelenekleri

Haber Merkezi

Türkiye, zengin kültürel çeşitliliğiyle düğün gelenekleri açısından oldukça renkli bir ülke.

Her bölgenin kendine özgü adetleri, bazen şaşırtıcı bazen eğlenceli bazen de düşündürücü uygulamalar içeriyor.

Yöre yöre, en ilgi çekici düğün adetlerini sizin için derledik:

TOKAT- GELİNE KAYNANA ÇAMAŞIRI YIKATMA

Tokat’ın bazı kırsal bölgelerinde, gelin eve ilk geldiğinde kaynanası ona “aileye hizmet” testi yapar.

Kaynananın kirli çamaşırlarını, özellikle donunu yıkatması gibi ilginç bir adet görülür. Bu, gelinin ev işlerindeki becerisini ve itaatini ölçmek için yapılan, günümüzde azalmış ama hala konuşulan bir gelenek.

BURSA- DAMADA DAYAK

Bursa’nın bazı köylerinde düğün sonrası damat, arkadaşları tarafından “evliliğe hazır mı” diye test edilir.

Damadı önce hafifçe döverler, sonra üstüne tuz döküp suyla ıslatırlar. Bu, damadın sabrını ve dayanıklılığını sınamak için yapılan eski bir gelenek.

GAZİANTEP- GELİNİN BAŞINA KELLE

Gaziantep’in bazı bölgelerinde, gelin eve girerken kaynana tarafından kesilmiş bir koyun ya da keçi kellesi gelinin başına konulur.

Bu, bereket ve cesaret simgesi olarak görülse de oldukça çarpıcı bir görüntü yaratır.

ADANA- YUMURTA KIRMA

Kına gecesine giden damat, yolda durdurulup başına un dökülür.

Damadın en yakın arkadaşları daha sonra evliliğe niyetlenen gencin kafasına yumurta kırar.

KIRKLARELİ- CANLI TAVUK VE MEZARLIK YOLU

Düğün günü erkek tarafı, gelini almaya giderken yanlarında canlı bir tavuk götürür ve bunu gelinin evine bırakır.

Bu, “evden bir can çıktı, yerine bir can geldi” düşüncesini yansıtır. Gelin, damat evine götürülürken mezarlıktan geçirilir; bu, “Düğünü gördün, ölümü de unutma” mesajını vermek içindir.

SİVAS- HABERCİYE DAYAK

Gelinin alınacağını haber vermeye gelen kişi, görevini hissettirmeden yapmalıdır.

Eğer yakalanırsa elleri bağlanır, boynuna tezek asılır ve eşeğe ters bindirilerek köyde gezdirilir. Bu, oldukça sert ama bölgede görülen ilginç bir gelenektir.

MUŞ- DON GÖSTERİSİ

Düğün günü damat, damatlığını giymeden önce iç çamaşırlarıyla konukların önüne çıkar.

Konuklar damadın çevresinde üç kez döndükten sonra damatlık giydirilir. Bu adet çok yaygın olmasa da Muş’un bazı köylerine özgü, dikkat çekici bir gelenektir.

DİYARBAKIR- KİLOSUNCA ALTIN

Düğünde geline kilosu kadar altın takılması, Diyarbakır’da bilinen bir gelenektir (köy ve şehir merkezinde farklılık gösterebilir).

Ayrıca, gelin eve girmeden önce kapı eşiğinde testi kırılır ve yere serilen hayvan postuna basar. Bu, gelinin uysal olmasını temenni etmek için yapılır.

TRABZON- KAŞIK KIRMA

Kız isteme ilk seferde reddedilir, ardından başka görüşmelerle anlaşma sağlanır.

Düğün günü gelin, babaevinden çıkmadan önce kapıya konan bir kaşığı kırar; bu, eski hayatına veda ettiğini simgeler.

KASTAMONU- AYAKKABI TESTİ

Kız istemeye gidildiğinde, evin en iyi huylu olduğuna inanılan kişisi ayakkabısını çıkarır ve atar.

Ayakkabı düz düşerse evliliğin uğurlu olacağına, ters düşerse evliliğin olmayacağına inanılır.

EDİRNE- KUCAĞA ÇOCUK OTURTMA

Düğün günü gelin ve damadın kucağına bir kız ve bir erkek çocuğu oturtulur; bu, büyük ve mutlu bir aile dileğini temsil eder. Ayrıca misafirler düğüne kendi kaşıklarını getirir.