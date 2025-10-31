Türkiye'den Almanya’ya gelen ilk işçilerden Karagüzel'in 64 yıllık göç hikayesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

30 Ekim 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması sonrası Almanya’ya gelen ilk 9 işçiden biri olan 91 yaşındaki Karagüzel, Köln’deki Ford fabrikasında işe başladı. Almanya’ya gelir gelmez hızla lisan öğrenen Karagüzel, üç yıl fabrika deneyiminin ardından idari bölümde çalışmaya başladı.

Karagüzel, Türkiye’den gelen işçileri “heim” adı verilen işçi yurtlarına yerleştirip, adaptasyonlarına yardımcı olduğunu belirterek, “Ford fabrikasının yurtlarında işçilerin kaldığı binalarda müdürlük yaptım. Çalışma hayatım böyle devam etti.” dedi.

TÜRK İŞÇİLERİNİ ÖRGÜTLEDİ, DERNEK KURDU

Köln ve çevresinde “Köln ve Çevresi Türk İşçileri Cemiyeti” adıyla dernek kuran Karagüzel, kısa sürede 3 bin 500 üye topladıklarını söyledi.

Karagüzel, o dönemde yerel yönetimlerle diyaloğa girerek işçilerin haklarını aldıklarını, bugün ise çoğu derneğin sadece “tabela derneği” olarak kaldığını eleştirdi.

GENÇLERE TÜRKÇEYİ UNUTMAMALARI TAVSİYESİ

Almanya’da artık 5. nesil Türklerin yaşadığını belirten Karagüzel, gençlere ana dillerini korumalarını tavsiye etti:

Çocuklarımız çoğu zaman kendi aralarında Almanca konuşuyor, bazen Türkçe kelimeler kullanıyorlar ama Almancayı Türkçeden daha iyi biliyorlar. Ana dil çok mühim, teşvik edilmeli.

TÜRK İŞÇİLERİN ALMANYA EKONOMİSİNE KATKISI

Karagüzel, Türkiye’den gelen işçilerin Almanya’nın ekonomik büyümesine büyük katkı sağladığını vurguladı:

Bugün Almanya’nın ekonomisini ayakta tutan yeni girişimci Türk vatandaşları her alanda var: avukatımız, doktorumuz, sanayicimiz, inşaatçımız, lokantalarımız ve kafelerimiz var. Geleceğimizi burada iyi görüyorum.

UÇMA HAYALİNİ ALMANYA'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Küçüklüğünden beri uçak ve helikopter yapımına meraklı olan Karagüzel, Almanya’da kendi yaptığı uçaklarla uçma hayalini gerçekleştirdi. Bazı uçakları bugün hala uçuyor.

Ancak Türkiye’ye uçma hayali, izin sorunları nedeniyle gerçekleşmedi. Karagüzel, “Yugoslavya’ya inme izni verilmiyordu, malzemeyi yüklesem yeterli benzin alamıyordum. Bu yüzden Türkiye’ye gidemedim, ama en büyük hevesimdi.” dedi.