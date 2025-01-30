Meteoroloji'ye göre Türkiye’nin en soğuk yerleri

İHA

Erzurum’da etkisini artırarak devam ettiren soğuk havalar, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Erzurum yine en düşük sıcaklıklarda listenin başında yer aldı.

Meteoroloji'nin ülkemizde dün gece yaşanan en düşük sıcaklıkları listesinde yine Erzurum ilk sırada yer aldı.

1- ERZURUM -34,1 DERECE

Termometreler Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyü -34,1'i gösterdi.

2- VAN -31,6 DERECE

Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü -31,6 derecede.

3- ARDAHAN -31,5 DERECE

Ardahan’ın Göle ilçesi ise -31,5’i gösterdi.

ERZURUM'DAKİ HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaparak, “Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.