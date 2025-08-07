Türkiye'nin en uzun nehri kuraklıkla karşı karşıya

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sadece günlük yaşamı değil, temel yaşam kaynağı olan su yataklarını da olumsuz etkiliyor.

Yurt genelinde birçok baraj, dere ve nehirlerde su seviyesinde düşüş yaşanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN IRMAĞI OLARAK BİLİNİYOR

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor.

KIZILIRMAK ÇOŞKUSUNU KAYBETTİ

Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti.

Irmağın bazı bölümleri otluk alana dönüşürken büyüyen sazlıklar kuraklığı gözler önüne serdi.

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İlkbahar aylarında yağan karların erimesiyle coşan Kızılırmak’taki debi düşüşü tehlikeyi ortaya koydu.

10 ilden geçen ve yüzlerce tür canlıya ev sahipliği yapan ırmaktaki düşen su seviyesi, dron ile görüntülendi.