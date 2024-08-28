Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir ayakta Tescilli bir doğal miras olan Bolu'nun Mengen ilçesindeki eşsiz meşe ağacı, 1127 yaşında olup 16 metre uzunluğu ve 11,4 metre genişliğiyle hayranlık uyandırıyor.

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AA & Ensonhaber

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki Mamatlar Köyü Yaylası'nda yer alan sapsız meşe ağacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillendi.

TAHMİNEN 1127 YAŞINDA

Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 1127 yaşında olduğu tahmin edilen bu görkemli meşe, 363 santimetre çapında, 16 metre yüksekliğinde ve 11,4 metre çevre genişliğinde. Anıt ağaçların korunması ve rehabilitasyonu kapsamında, bu yaşlı ağacın çürüyen kısımları temizlenmiş ve çevresi ilaçlandı. Ayrıca ağacın çevresindeki otluk ve çalılık alanların temizliği 6 gün sürdü.

2 BİN YIL ÖMÜRLERİ VAR

Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren 18 meşe türü arasında yer alan sapsız meşe, yüksek ormanlar kurabilen ve en değerli türlerden biridir. Bu ağaç türü, 30 metreye kadar uzayabilmekte ve 2 bin yıl kadar yaşayabilmektedir. Palamutları ise bir yılda olgunlaşan bu meşe, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alıyor.

Bolu merkez ile Mengen, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde anıt ağaç olarak tescillenmiş, yaşları 220 ila 630 arasında değişen meşe, karaçam, çınar ve Türk fındığı ağaçları da koruma altına alınmış durumda.

"ALANI TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Mamatlar köyü muhtarı Mehmet Bozkurt, tescilli meşe ağacı ve çevresinde 1 hafta önce temizlik işlemlerinin yapıldığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Anıtlar Kurulundan yetkililerin bölgeye geldiğini söyledi.

Tarihi geçmişi bulunan yaylada çocukluklarında 30 evin bulunduğunu ancak hayvancılık gerilediği için bölgenin canlılığını yitirdiğini dile getiren Bozkurt, alanı turizme kazandırmak istediklerini belirtti.

Bozkurt, koordinatları belirlenen ağacı ziyaret etmek isteyenler için bölgeye giden yolların bulunduğunu, yollara yapılacak bakımlarla alana 12 ay boyunca ulaşımın sağlanabileceğini ifade etti.

Sapsız meşenin korunması amacıyla etrafının telle çevrilmesi için görüşmeler yapıldığını aktaran Bozkurt, anıt ağacın yangınlardan korunması için de çevresinin sürekli temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.