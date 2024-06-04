Türkiye’nin okuma düzeyi en düşük illeri belli oldu! İşte, okuma düzeyi en düşük olan illerimiz…

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin okuma düzeyi en düşük illeri sıralandı. Ulusal Eğitim İstatistikleri kapsamında yapılan araştırmada sonuçlar görenleri şaşırttı.
Yapılan araştırmalarda dikkat edilen faktörler arasında olan eğitim süresi incelenerek okuma düzeylerinin düşük olduğu iller listelendi.
TÜİK’in Ulusal Eğitim İstatistikleri’nden yola çıkarak yayınladığı verilerde bakın Türkiye’nin eğitim süresi en düşük illeri hangileriymiş…
İşte, en düşük eğitim süresine sahip olan iller…
1- Ağrı
2- Şanlıurfa
3- Muş
4- Kastamonu
5- Van