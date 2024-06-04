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Türkiye’nin okuma düzeyi en düşük illeri belli oldu! İşte, okuma düzeyi en düşük olan illerimiz…

Türkiye’nin okuma düzeyi en düşük illeri belli oldu! İşte, okuma düzeyi en düşük olan illerimiz… TÜİK tarafından ülkemizdeki eğitim süresinin en düşük olduğu iller belirlendi. Ulusal Eğitim İstatistikleri’ne göre belirlenen listedeki şehirler şaşırttı. İşte, ülkemizin eğitim süresinin en düşük illeri…