Türkiye'nin üretimde ve ihracatta dünya lideri olduğu tarım ürünleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi olduğunu; fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ürünlerinde ise dünya ihracatında birinci sırada yer aldığını açıkladı.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bağımsız Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın temel tarım ürünlerinin üretiminin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 23,9 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı ile 85 milyonu aşan ülke nüfusu ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanında ihracatta da bulunarak, tarımsal hasılada Avrupa'nın birinci tarım ülkesi olma özelliğini devam ettirdiğini belirtti.

Üretim rekoru kırılan ürünler

Son 3 yılda, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, kuru soğan, kuru fasulye, yulaf, zeytin, elma, kiraz, armut, incir, Antep fıstığı, mandarin, limon, şeftali, muz, çilek, nar, erik, ceviz, ayva, badem, kivi, Trabzon hurması, domates, biber ve lahana üretimlerinde tüm zamanların üretim rekoru kırıldığını aktaran Yumaklı, "Ülkemizde uygulanan politikaların sonucunda, birim alandan elde edilen verimlilikte önemli artışlar sağlanmış ve toplam bitkisel üretim miktarımız artmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı, 2023 yılında yüzde 39,5 artarak 136,9 milyon tona yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye'nin dünya bitkisel ürünler üretiminde 12'nci, sebze üretiminde 4'üncü ve meyve üretiminde dünyada 6'ncı sırada olduğunu bildiren Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi. Kavun, karpuz, hıyar, pırasa, zeytin, mandarin ve elma üretiminde dünya ikincisi. Çilek, nohut ve domates üretiminde dünya üçüncüsü. Kestane, ceviz, armut ve mercimek üretiminde dünya dördüncüsü.

İhracatta birinci olunan ürünler

Şeker pancarında beşinci. Üzümde altıncı ve kütlü pamuk üretiminde yedinci sıradadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ürünlerinde dünya ihracatında lider konumdadır. Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makama ihracatında ikinci sıradadır."

Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe yurt içi ihtiyacı karşıladığına, tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde de net ihracatçı olduğuna işaret ederek, "2002 yılında 3,8 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2023 yılında 31 milyar dolara yükselmiş ve 2023 yılında 6,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir." bilgilerini paylaştı.

Çiftçilere bitkisel üretim desteklemeleri verildiğini aktaran Yumaklı, "Bakanlığımızca bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl ve boş alanların, nadas alanların tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik faaliyetler sonucunda son iki yılda 4,7 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılmış, nadas alanları 2,45 milyon dekar azaltılmış, tarla bitkileri ekiliş alanı 6,49 milyon dekar artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tarımsal destek 2024'te 91,55 milyar lira

Yumaklı, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve mera alanlarının ıslah edilmesi amacıyla 12 ayrı proje yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim tekniklerini kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması amacıyla azami yüzde 75'i ayni destek ile ülke genelinde projeler yürütülmektedir."

Türkiye'de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı artırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilere destekleme ödemesi yapıldığını bildiren Yumaklı, bu kapsamda tarımsal desteklerin 2024 yılında 91,55 milyar lira olacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)