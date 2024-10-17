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DHA

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi...

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kış mevsimini karşıladık.

Bunlardan biri de Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ oldu..

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

Bursa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek. Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ’da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

ANKARA

Ankara'nın Çubuk ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Ankara'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kışın ilk karı ise Çubuk'ın Alveren Yaylası'na düştü.

DÜZCE VE BOLU

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

KARABÜK

Karabük genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.

Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

RİZE

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

BAYBURT

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

ÇANKIRI

Çankırı genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çerkeş ilçesinde bulunan Karataş Dağı ve Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

KARTALKAYA

Kartalkaya'da gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

GİRESUN

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrasında çayırlar beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.

AĞRI

Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kar yağışı özellikle Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz, Danakıran ve Karlıca köylerinde etkili oldu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Batı Karadeniz bölgesine yönelik kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Beklenen yağış, Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kendini gösterdi.

Özellikle bölgeye bağlı bin 600 rakımlı Gümeli Bacaklı Yaylası'nda mevsimin ilk karı düştü.

ARDAHAN

Ardahan’da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ardahan kent merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakıyor.

Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta da kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Posof arasındaki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı.

BARTIN

Bartın'ın il ve ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlere ise mevsimin ilk karı yağdı.

Bartın'ın il ve ilçe merkezlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.