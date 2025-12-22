Üç Aylar orucu hangi günler tutulur, nasıl niyet edilir? Üç Aylar'da orucun fazileti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam alemi, Üç Aylar'ı idrak ediyor...

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, maneviyatın arttığı, ibadetlerin daha bilinçli yapıldığı özel bir zaman dilimidir.

Ramazan orucu farz olmadan önce tutulan nafile oruçlar, hem nefsi terbiye etmek hem de Ramazan’a hazırlanmak için önemli bir vesiledir.

Bu süreçte oruç tutmak isteyenler için günler ve niyet şekli merak ediliyor. Bu kapsamda, "Üç Aylar'da hangi günler oruç tutulur" ve "Nasıl niyet edilir" soruları araştırılıyor.

İşte, oruç günleri ve faziletleri...

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR 2025

Üç Aylar’da tutulan oruç nafile oruç hükmündedir. Belirli bir gün zorunluluğu yoktur; kişi gücü yettiği günlerde oruç tutabilir. Ancak İslam kaynaklarında tavsiye edilen bazı günler vardır:

Pazartesi ve Perşembe günleri; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sıkça oruç tuttuğu günlerdir.

Eyyâm-ı Bîyd (Ayın 13, 14 ve 15. Günleri); Her kameri ayda tutulması tavsiye edilen üç gündür.

Recep Ayı’nın ilk günleri; Üç Aylar’a niyetli bir başlangıç yapmak isteyenler için tercih edilir.

Peygamber Efendimiz’in Şaban ayında orucu artırdığı rivayet edilmiştir.

Kişi isterse haftada bir gün, isterse ardışık günler halinde oruç tutabilir.

NASIL NİYET EDİLİR

Nafile oruçlarda niyet kalpten yapılır; dil ile söylenmesi sünnettir.

“Niyet ettim Allah rızası için Üç Aylar’da nafile oruç tutmaya.”

FAZİLETLERİ

Nafsi terbiye eder, sabrı artırır.

Günahlardan sakınmaya yardımcı olur.

Ramazan’a manevi hazırlık sağlar.

Dua ve tövbelerin kabulüne vesile olur.

Kişinin ibadet bilincini güçlendirir.