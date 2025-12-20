Üç Aylar tespihine nasıl başlanır, nasıl çekilir? Üç Aylar'da çekilecek tespihler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, ibadetlerin artırıldığı, dua ve zikirlerle maneviyatın güçlendiği özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte birçok kişi tespih çekmeye niyet ediyor.

Ancak hangi tespihin ne zaman ve nasıl çekileceği konusu, özellikle ilk kez başlayacak olanlar tarafından araştırılıyor.

Peki; Üç Aylar tespihine nasıl başlanır, nasıl çekilir? İşte çekilecek tespihler...

ÜÇ AYLAR'DA ÇEKİLECEK TESPİHLER

Üç Aylar’da en çok çekilen tespihler arasında şunlar yer alıyor:

100 defa “Estağfirullah el-Azim” (tevbe ve istiğfar için)

100 defa “Allahümme salli ala Muhammed” (salavat)

100 defa “Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim”

Tesbih, tahmid ve tekbir (33’er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber)

Üç Aylar tespihi genellikle sabah namazı sonrası, akşam namazı sonrası ya da kişinin kendini huzurlu hissettiği herhangi bir vakitte çekilebiliyor.