Uçak Koltuğu Tarih Oluyor: İşte Yeni Oturma Sistemi

Havacılık sektörü, son yıllarda artan maliyetler ve sürdürülebilirlik baskısı nedeniyle yenilik arayışında.

Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketleri, daha fazla yolcuyu daha az maliyetle taşımanın yollarını arıyor.

Bu arayışların sonucu olarak ortaya çıkan en dikkat çekici çözümlerden biri ise Skyrider 2.0 adı verilen yeni nesil oturma sistemi.

KOLTUK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

İlk olarak 2026 yılında kısa mesafeli uçuşlarda uygulanması planlanan bu sistem, yolcuların alışık olduğu koltuk düzenini tamamen değiştiriyor.

Geleneksel koltuklar yerine, yolcuları yarı oturur-yarı ayakta bir pozisyonda taşıyacak özel tasarım koltuklar devreye giriyor.

Amaç, uçak kabinlerinde yaklaşık %20 daha fazla yolcu kapasitesi sağlamak.

Henüz uygulamaya geçmeyen bu sistem, şu anda sektörde ciddi şekilde tartışılıyor.