Uçakta yasak olan elektronik cihazlar: Bunları yanınıza almayın

Uçak yolculuklarında elektronik cihazların kullanımı hem konfor hem de güvenlik açısından kritik bir konu.

Uzmanlar, yanlış cihaz kullanımının uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle havayolu şirketleri, yolcuların hangi cihazları kabin veya bagajında taşıyabileceğini detaylı bir şekilde belirliyor.

İşte kabin bagajında taşınması yasak olan elektronik cihazlar:

UÇUŞTA KULLANIMI YASAK OLAN CİHAZLAR

- Uçak moduna alınmamış cep telefonları

- Uçak moduna alınmamış tabletler

- Telsizler

- Uzaktan kumandalı oyuncaklar

- Hoparlörlü cihazlar

- Yazıcılar

- Kayıt durumunda olan mini disk cihazları

- Büyük müzik setleri

- Kulaklığı olmayan cep radyoları

- Küçük televizyonlar ve bluetooth alıcıları.

- Drone’lar gibi yüksek güçlü elektronik cihazlar

- Bluetooth ile kullanılan kablosuz cihazlar (kulaklık, alıcı, hoparlör vs.)

- Elektronik sigaralar ve powerbank cihazlar (Bazı hava yolu firmaları el bagajınızda taşımanıza izin verebilir fakat uçuş sırasında kullanımının yasak olduğunu unutmayın.)

UÇUŞ DEVAM EDERKEN KULLANIMINA İZİN VERİLEN CİHAZLAR:

- Video kameralar

- Kayıt cihazları

- Fotoğraf makineleri

- Elektronik oyuncaklar

- Bilgisayar oyunları

- MP3 tarzında kulaklıkla kullanılan müzik çalarlar

- Elektronik saatler

- Uçak modundaki laptoplar

- Uçak modundaki cep telefonları

- Hesap makineleri

- Tablet bilgisayarlar

- E-kitaplar

- Kablolu kulaklıklar (bazı firmalara göre değişiklik gösterebilir)