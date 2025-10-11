Ukrayna'dan gelen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı

Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün Ukrayna'dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Özellikle İstanbul, Ukrayna'dan gelen soğuk havanın etkisiyle yağmura teslim oldu.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek.

İstanbul'da yağış hafif devam ederken, bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli'nin, Sakarya'nın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.