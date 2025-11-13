Ukraynalılar banyoda paspas kullanmıyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok kişi banyodaki en kirli yerin tuvalet olduğunu düşünüyor.

Ancak uzmanlara göre asıl tehlike banyo paspasları…

Çoğu kişi paspası nadiren yıkıyor ve temizlemeyi unutuyor. Oysa paspas, küf ve bakteriler için ideal bir üreme alanı haline geliyor.

Her duştan çıkan kişi paspasın üzerinde durur ve su ile sabun kalıntılarını paspasa aktarır.

Üstüne bir de tuvaleti sifonladıktan sonra havaya karışan mikro parçacıklar eklenince, paspas mikrop ve kötü koku yuvasına dönüşür.

Peki, ne yapmalı?

DUŞTAN SONRA MUTLAKA YAPIN

Uzmanlar, paspası her kullanım sonrası banyodan çıkarıp kurutmayı, haftada en az bir kez temizlemeyi öneriyor.

Banyoda paspasları bir süre aşağıdan yukarı doğru ıslatın.

Islattıktan sonra özellikle köşelerini bir fırça yardımıyla temizleyin.

Ulaşılması zor yerleri için eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra dik bir konumda kurutun.

Bu basit adımlar, hem banyonuzun hijyenini korur hem de sağlığınızı riske atmaz.