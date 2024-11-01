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DHA

Bursa Uludağ, sonbaharın tüm renkleriyle kendisini gösteriyor.

12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor.

Birbirinden farklı türde ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'Beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ, kış aylarında 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasiteye sahip 17 otel ile kayakseverleri ağırlıyor.