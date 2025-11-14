Ünlü şeften patates püresi sırrı: Ne tereyağı ne süt! Lezzeti zirveye taşıyan malzemeyi açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soğuk havalarda bir güveç, nefis bir fırın yemek ya da buharda tüten bir börekten daha iyi bir akşam menüsü düşünmek zor.

Ancak bu klasik ve doyurucu lezzetlerin vazgeçilmez bir eşlikçisi var o da patates püresi.

Basit bir tarif gibi görünse de patates püresi, doğru kıvam ve tat için sanıldığından daha fazla özen istiyor.

Özellikle pişirme sırasında yeterli nem eklenmediğinde, püre çoğu zaman kuru ve lezzetsiz bir hale gelebiliyor.

Bir aşçı püreyı gerçekten doyurucu ve ipeksi bir kıvama kavuşturmanın püf noktasını paylaştı.

PATETES PÜRESİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Patates püresini daha kremsi ve lezzetli bir hale getirmenin yolu uzun yıllar boyunca tereyağı ve sütten geçti sanılıyordu. Ancak ünlü aşçı ve Love and Lemons’un kurucusu Jeanine Donofrio, klasik tariflerin ötesine geçen bir püf noktası paylaştı.

Donofrio, patates püresine bir parça ekşi krema eklemenin lezzeti tamamen değiştirdiğini belirtiyor.

Ünlü şef, “Bunların şimdiye kadar denediğim en iyi patates püresi olduğunu söylediğimde şaka yapmıyorum. Ultra zengin ve keyifli bir şekilde kremsidirler ve ekşi krema onlara lezzetli ve keskin bir tat verir.” dedi.