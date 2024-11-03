Usta eğitici, mesleki eğitimin rolünü vurguladı

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İstanbul Silivri'de babasının dükkanında oto kaporta çırağı olarak iş hayatına başlayan Güray Ayyıldız, önce bu branşta Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nden ustalık ve usta eğiticilik belgeleri aldı.

Ayyıldız, kendisini kaynakçılık, karotçuluk, tekne yapımcılığı konusunda da geliştirerek becerilerini artırdı. Ayyıldız en son olarak, Tekirdağ merkezde ilk kez inşa edilen bir hayvancılık tesisisin çizimlerini yaparak, malzeme seçimi yaptı ve yapımına başladı.

"MESLEKİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Bir "mavi yakalı" olarak mesleki eğitimin, birçok alanda gelişmenin ve iş tecrübesini başka alanlara aktarmanın önemine değinen Ayylıdız'ın gençlere bir mesajı var:

"KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI BÜYÜK"

Tabii ki üniversite eğitimi çok değerli. Ancak sahada çalışacak kalifiye eleman sıkıntısı büyük. Bu nedenle gençlerin meslek öğrenmeleri ve edindikleri branşta da kendilerini geliştirmelerini öneriyorum.

KENDİSİ ÇİZDİ, USTALIĞINI DA KENDİSİ YAPTI

Bu gördüğünüz inşaatın hikayesine gelince... Tekirdağ'da hayvancılık yapan bir aile, tesisleri küçük kaldığı için hayvanlarını daha sağlıklı bir ortama taşımak istedi. Çünkü hayvanlar, orada rutubetten olumsuz etkileniyordu. Ben de tüm mesleki birikimimi devreye sokarak, 400 büyükbaş hayvanın yaşayacağı, çevreye duyarlı ve hayvanları önceleyen bir tesis için kolları sıvadım. Aileye ait arazide modern bir ağıl ve onu destekleyen inşaatlara başladık. İki ay önce üç usta olarak başladığımız inşaatı ise bir ay sonra bitirmeyi planlıyoruz.

Selimhan Güzeler / Muhabir