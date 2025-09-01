Uzmanlar açıkladı: 0, A, B, AB kan grubu nasıl beslenmeli? İşte, uzak durulması gerekenler

Sağlıklı yaşam peşinde koşan milyonlarca insan, kimi zaman yeni bir spor trendine kimi zaman da farklı bir beslenme modeline yöneliyor.

Son yıllarda yeniden gündeme gelen tartışmalı yaklaşımlardan biri ise “kan grubu diyeti”. İlk kez 1990’ların sonunda Amerikalı natüropat Dr. Peter D’Adamo tarafından ortaya atılan bu diyet, insanların hangi yiyecekleri tüketip hangilerinden uzak durması gerektiğini kan gruplarının belirlediğini öne sürüyor.

Bu teknikte kan grubunuza göre hangi tür yiyecekleri tüketmeniz ve hangi tür yiyeceklerden uzak durmanız gerektiği belirtiliyor. Bakın kan grubunuza göre hangi yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyormuş…

KAN GRUBUNUZA GÖRE BESLENİN!

Kan grubu diyetini savunanlara göre her kan grubunun besinlere verdiği tepki farklılık gösteriyor. Buna göre 0 grubu bireylerin kırmızı et ağırlıklı beslenmesi, süt ürünlerinden uzak durması önerilirken; A grubu kişiler için sebze, meyve ve tam tahıllara dayalı, vejetaryen tarzda bir diyet tavsiye ediliyor.

B grubu bireylerin kuzu eti, balık ve süt ürünlerini rahatlıkla tüketebileceği, ancak tavuk, mısır ve yer fıstığını sınırlaması gerektiği belirtiliyor. AB grubuna sahip olanlar için ise sebze ağırlıklı, deniz ürünleri ve süt ürünlerinin dengeli şekilde yer aldığı karma bir beslenme planı öne çıkıyor.

Diyetin iddiasına göre bu şekilde beslenmek sindirimi kolaylaştırıyor, enerjiyi artırıyor ve kronik hastalık riskini azaltıyor.