Uzmanlar uyardı: Bu hata elektrik faturasını ikiye katlıyor

Evlerde sıkça yapılan küçük bir hata, özellikle kış aylarında elektrik faturalarını adeta uçuruyor.

Uzmanlar, elektrikli ısıtıcı, klima, kettle ve buzdolabı gibi yüksek tüketimli cihazların yanlış kullanımı nedeniyle faturaların neredeyse ikiye katlandığını belirtiyor.

Soğuk havalarda artan enerji ihtiyacı zaten tüketimi yükseltirken, yapılan basit kullanım hataları ise bu etkiyi çok daha ciddi bir noktaya taşıyor.

İşte faturaları uçuran o kritik hatalar:

CİHAZLARI UYKU MODUNDA BIRAKMAK

Uzmanlar, çoğu cihazın kapalı sanılması rağmen fişte takılı kaldığını belirtiyor. TV, modem, bilgisayar, şarj adaptörleri, mikrodalga ve klimaların çoğu “bekleme modunda” çalışmaya devam ediyor.

Uyku modundaki cihazlar aylık elektrik tüketiminin %10–15’ini oluşturuyor.

Çoklu prizlere bağlı cihazlar fişte kaldığında bu oran %30’a kadar çıkabiliyor.

ISITICI VE KLİMALARDA YAPILAN AYAR HATASI

Ayrıca uzmanlar, en çok enerji harcayan cihazlardan olan ısıtıcı ve klimalarda yapılan ayar hatasının faturayı dramatik şekilde yükselttiğini belirtiyor.

Oda ısısını 24–25°C’ye ayarlamak yerine 20–21°C’de tutmak faturayı %30 azaltıyor.

Elektrikli sobayı en yüksek kademede açıp sonra kısmak, cihazın ilk anda aşırı enerji tüketmesine neden oluyor.

BUZDOLABININ YANLIŞ KONUMU DA FATURA ARTIRIYOR

Buzdolabını fırın, ocak ya da güneş alan bir noktaya koymak, motorun daha fazla çalışmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre yanlış konumlandırılan buzdolabı yıllık tüketimi %25 artırıyor.