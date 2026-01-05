Uzmanlar Uyardı: Kışın Bunu Yapmadan Yola Çıkmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, kış aylarında ani hava değişimleri, gizli buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşlerin sürücüler için büyük tehlike oluşturduğu vurgulanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yola çıkmadan önce güncel hava durumu tahminlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önemli bir kısmı uygun lastik kullanılmaması ve araç bakımlarının ihmal edilmesinden kaynaklanıyor.

Özellikle kış lastiği kullanılmayan araçlarda fren mesafesinin ciddi şekilde uzadığına dikkat çekiliyor.

İşte uzmanların yola çıkmadan önce uyardığı kritik noktalar:

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER

1.Kış lastiği kontrolü yapılmalı: Lastik diş derinliği ve hava basıncı mutlaka kontrol edilmeli. Mevsimine uygun lastik kullanımı, fren mesafesini ciddi şekilde kısaltıyor.

2.Hava durumu mutlaka kontrol edilmeli: Meteoroloji uyarıları dikkate alınmadan yapılan yolculuklar, özellikle buzlanma riski olan bölgelerde büyük tehlike oluşturuyor.

3.Cam suyu ve antifriz seviyesi kontrol edilmeli: Donmaya karşı uygun cam suyu kullanılmalı, antifriz seviyesi yeterli olmalı.

4.Işıklar ve silecekler çalışır durumda olmalı: Görüş mesafesinin düştüğü kış koşullarında bu detaylar hayati önem taşıyor.

5.Acil durum ekipmanları araçta bulundurulmalı: Zincir, çekme halatı, el feneri ve battaniye gibi ekipmanlar olası olumsuzluklara karşı hazırlık sağlıyor.