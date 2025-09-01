Valizlerin tekerlerine elektrik bandı yapıştırın o etkilerden faydalanın…

Seyahatin en büyük yardımcısı olan valizler, yolculuk boyunca darbelere, sürtünmelere ve sert yüzeylerle temasa en çok maruz kalan eşyaların başında geliyor.

Ancak valizlerin en hassas ve en çabuk zarar gören noktası, çoğu zaman gözden kaçan tekerlekler oluyor.

Havaalanlarında bagajların bantlardan hızla savrulması, taşıma araçlarına sertçe yüklenip boşaltılması ya da iniş çıkışlarda zemine çarpması, tekerleklerin kısa sürede yıpranmasına hatta tamamen kırılmasına neden olabiliyor.

Küçük bir parçanın işlevini yitirmesi ise tüm valizi kullanılamaz hale getirebiliyor. Tam bu noktada tekerleri uygulayacağınız bu basit bantlama tekniği bakın nasıl tekerlerin ömrünü uzatıyormuş…

ELEKTRİK BANDI YAPIŞTIRMAK YETİYOR

Bu noktada basit bir şekilde uygulayacağınız elektrik bandı yöntemi, hem esnek yapısıyla tekerlekleri sarıyor hem de darbelere karşı koruma sağlıyor.

Bu sayede sürtünme kaynaklı aşınmalar en aza indiriliyor. Üstelik renkli bantlar, valizinizi diğerlerinden ayırt etmenizi de kolaylaştırıyor.

Valiz tamirleri genellikle maliyetli olurken uygulayacağınız elektrik bandı sayesinde hem masraftan kurtulmak hem de valizin ömrünü uzatmak mümkün oluyor.