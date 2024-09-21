Van'da düğüne giden damadın önünü pişti masasıyla kestiler Gevaş ilçesinde düğün konvoyunun önünü pişti masasıyla kesen geçlerin renkli anları kameraya yansıdı.

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İHA

Düğün konvoyunun önünü kesen gençlerin taktiği, eğlenceli anlara sahne oldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde düğün salonuna doğru çıkan Ersin ve Yağmur Danış çiftine, köyün gençleri tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı.

BAHŞİŞ ALMAK İÇİN PİŞTİ MASASI KURDULAR

Düğün için yola çıkan çiftin aracı mahallenin gençleri tarafından kesildi.

Yolun ortasında masa kuran gençler, bahşiş almak istedi.

GENÇLERLE PİŞTİ OYNADI

Yola kurulan masayı gören düğünün toy büyüğü Nusret Danış, gençler tarafından kurulan masaya oturarak onlara kısa süreliğine eşlik etti.

Daha sonra gençlerin harçlığını veren Danış, araca binerek yoluna devam etti.

"KONVOY ÖNÜ KESMEK BİZİM GELENEĞİMİZDİR"

Düğün konvoyunun önünü kesmenin eskiden süregelen bir gelenek olduğunu belirten Danış, "Baktım gençler yolda oyun oynuyorlar. Ben de onlarla iki el oynadım. Daha sonra harçlıklarını vererek yoluma devam ettim. Düğün konvoyunun önünü kesmek bizim güzel geleneklerimizdir. Ben bu duygularla gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilerim” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)