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AA & Ensonhaber

Van'ın Edremit ilçesinde iki yıl önce faaliyete geçen Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelli çocukların yanı sıra anneleri için de verimli bir aktivite alanı haline geldi.

Çocuklarıyla birlikte bu okula gelen anneler, kendilerine tahsis edilen bir alanda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen dikiş-nakış ve el sanatları kurslarına katılma fırsatı buluyor.

Bu kurslar sayesinde hem sosyalleşiyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Evlerinde kullanılmayan veya çevreden topladıkları eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştüren kadınlar, bu ürünleri satışa sunarak ek gelir elde ediyor.

Aileler için ayrılan bekleme salonunda kurulan atölyelerde, usta öğreticilerden eğitim alan bu kadınlar; kanaviçe, taş tozu kalıp dökme, tel kırma, boyama gibi tekniklerle çeşitli el emeği ürünler üretiyor. Bu eserler, Dünya Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde sergileniyor.

ANNELER BU ORTAMDA MUTLU OLUYOR

Okul Müdürü Abidin Aşan, çocuklarının bakımı için okula gelen annelere istihdam fırsatları sunulduğunu vurguladı.

Aşan, çocukların eğitimlerinin yanı sıra annelerin de burada eğitim aldıklarını belirterek,

Daha önce 'Vali Evi' olarak kullanılan bu alan, Sayın Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüldü. Özel gereksinimli çocuklarımız burada eğitim alıyor. Anneler de her gün çocuklarıyla birlikte okula geliyor ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılarak meslek sahibi olma imkanı buluyor. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemelerini kullanarak çeşitli süs eşyaları üretiyor ve bunları sergiliyorlar

dedi.

Usta öğretici Filiz Canlı ise annelerin mesleki eğitim aracılığıyla becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Canlı,

Yıl sonunda düzenlediğimiz sergilerde ürettiğimiz ürünleri satışa sunuyoruz. Elde ettiğimiz gelirle malzeme alarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Annelerimiz, çocuklarından ayrılmadan hem eğitim alıyor hem de üretim yapma fırsatını yakalıyor. Burası sadece öğrenciler için değil, velilerimiz için de mutluluk verici bir ortam

şeklinde konuştu.

"OKUL İKİNCİ YUVAMIZ GİBİ"

Anne Hatice Burkay, okulda geçirdikleri zamanın çok keyifli olduğunu ifade ederek,

Çocuklarımızı öğretmenlerine emanet ettikten sonra usta öğreticimiz eşliğinde el sanatları dersleri alıyoruz. Harika bir ortam oluşturduk ve gerçekten güzel vakit geçiriyoruz. Bu bizim için eşsiz bir deneyim; burada adeta kocaman bir aile haline geldik

dedi.

Anne İlknur Zafer ise okulda hem çocuklarının yanında olma hem de kurslara katılma fırsatı bulduklarını vurgulayarak,

Okul, bizim için ikinci bir yuva haline geldi. Sabah çocuklarımızla birlikte buraya geliyoruz ve çıkış saatine kadar burada kalıyoruz. Hem biz hem de çocuklarımız keyifli anlar yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim

şeklinde konuştu.