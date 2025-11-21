Van'dan büyüleyen manzaralar Van'da akşam saatlerinde yaşanan gün batımı, kentin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gün batımını görenler, fotoğraf çekerek o anları da ölümsüzleştirdi.

Göster Hızlı Özet Van'da gün batımı sırasında gökyüzündeki kızıl tonlar, kartpostal güzelliğinde manzaralar sundu.

Van Gölü çevresinde izlenen bu doğa olayı, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Gökyüzü ve göl suyunun birleşimi, kentin siluetiyle eşsiz görüntüler oluşturdu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Van'da gökyüzünde beliren kızıllık, adeta kartpostal güzelliğinde görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde bulutların üzerinde yayılan kızıl tonlar, kısa süreli görsel bir şölen sundu. Gökyüzünün renk cümbüşüne döndüğü dakikalar, gün batımının ardından Van semalarında eşsiz bir manzara daha bıraktı. VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ Özellikle Van Gölü çevresinde ve yüksek noktalardan izlenen bu doğa şöleni, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Gün batımı sonrası dakikalarca süren kızıl tonlar, hem göl suyunun yansımasıyla hem de kentin siluetiyle birleşince ortaya çıkan eşsiz görüntüler çıktı. Yaşam Haberleri Gaziantep'te evinde atölye kurdu

Rize bezi dokumacılığında sıfır atık dönemi: Atık poşetleri dönüştürüyor

Uzmanlar uyardı: Bu hata elektrik faturasını ikiye katlıyor