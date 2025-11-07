Viral olan “peçete” taktiği: Çubuk kullanmayı bilmeyen kalmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde yemek kültürleri büyük farklılıklar gösteriyor. Avrupa ülkelerinde çoğunlukla çatal, bıçak ve kaşık kullanılırken, Asya’nın büyük bir kısmında yemek çubukları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası.

Bir istatistiğe göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı yemek çubuklarını tercih ediyor. Afrika’nın pek çok bölgesinde ise en doğal “sofra aracı” hala insanın kendi elleri.

Yemek çubukları, kültürel bir alışkanlık olmanın yanı sıra el becerisi ve sabır gerektiriyor. Özellikle Batı ülkelerinde bu geleneksel yemek aracını kullanmakta zorlananlar için sosyal medyada yeni bir yöntem gündem oldu.

Sosyal medyada viral hale gelen “peçete hilesi”, deneyimsiz kişilerin bile birkaç dakika içinde çubukları doğru şekilde tutmasını sağlıyor.

PEÇETE TAKTİĞİ VİRAL OLDU

Bir peçete alın, bir kez katlayın ve masaya yerleştirin. Ardından yemek çubuklarını, kalın uçları peçetenin ortasına gelecek şekilde yerleştirin ve aralarında 2-3 santimetre boşluk bırakın.

Peçeteyi çubukların etrafında dikkatlice rulo haline getirin ve serbest kalan kısmı yukarıya doğru katlayın. Böylece çubuklar, parmaklarınızın arasında sabit durur ve kontrol etmek çok daha kolay hale gelir.

Ayrıca, peçete hilesi piyasada satılan çubuk destek aparatlarının mantığıyla aynı prensibe dayanıyor.