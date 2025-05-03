Yalova, Armutlu'da müsilaj görüldü

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte müsilaj da kendisini göstermeye başladı.

Daha önceki yıllarda sahilleri kaplayan bu kalın ve yapışkan madde, Marmara Denizİ'nin sahillerinde balıkçıları ve yüzmek isteyenleri tehdit ediyor.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.

ARMUTLU KIYILARINDA MÜSİLAJ

Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, Armutlu'daki vatandaşlar tarafından da fark edildi.