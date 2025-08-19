Yalova Çınarcık'a ziyaretçi akını sürüyor

Yalova’nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Geçen yıl yaz ayında 400 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 500 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası ise 95’e ulaştı.

"YOĞUNLUĞUMUZ GEÇEN SENEYE ORANLA ARTTI"

Turizm işletmecisi Üstün Barut da ilçe esnafının sezonun yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğunluğumuz gayet güzel. Kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

Çınarcık'ta turizm inanılmaz destekleniyor. Çevredeki illerden buraya gelip, günlük tatilin tadını çıkarıyorlar.

İnsanlar gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Fiyat olarak da pahalı bir yer değildir. Çocuk ve aileler gönül rahatlığıyla burada tatil yapıyor. Yoğunluğumuz geçen seneye oranla arttı" ifadelerini kullandı.