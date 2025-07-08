Yaralı buldu iyileştirdi: Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor

Gezerken denk geldiği yaralı kargayı tedavi etti, sağlığına kavuşturdu, aralarında güçlü bağ oluştu...

Adana'nın Pozantı ilçesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki yayla evinin çevresinde yürüyüş yapan veteriner hekim Mete Betin, yürüyüş esnasında yaralı bir karga buldu. Karganın kanadında yara ve enfeksiyon tespit eden Bekin, yaralı kargayı kliniğinde tedavi altına aldı.

Bir haftalık tedavi süreciyle ilgilenip, ''Gak'' ismini verdiği yaralı kargayı sağlığına kavuşturan Betin, kargayı tekrar yaylaya götürüp beslemeye başladı. Mete Betin, bakımını üstlendiği karganın tamamen iyileşmesinin ardından doğaya saldı.

''ARAMIZDA ÇOK GÜZEL BİR BAĞ OLUŞTU''

Mete Betin, kargalara zaafı olduğunu ifade ederek, ''Gak’ı yaylada bulduğumuzda yaklaşık 6 aylık bir yavruydu. Annesinden ayrılmıştı ve kanadında yara vardı. Tedavi süreci boyunca aramızda çok güzel bir bağ oluştu.

''BENİMLE BİRLİKTE YEMEK YİYOR''

Benimle birlikte yemek yiyor, özellikle domatesi çok seviyor. Genç bir karga olduğu için tedavisi hızlı ilerledi ve kısa sürede sağlığına kavuştu.” diye konuştu.

''HER SEFERİNDE YANIMIZA GELİYOR''

İyileşen kargayı yaşam alanına geri bıraktığını belirten Betin, ''Orta Toroslar’a, Gak’ı’ doğal alanına saldık. Artık uçuyor, geziyor fakat her seferinde yanımıza geliyor. Yaklaşık bir haftadır benimle birlikte ve tedavisi tamamen bitti. Uçmaya da başladı, yavaş yavaş doğaya da alışmaya başladı.

''YAPILAN İYİLİĞİ ASLA UNUTMUYORLAR''

Kargalar yaklaşık 200 yıla kadar yaşayabiliyor ve yapılan iyiliği asla unutmuyorlar, çok vefalı hayvanlardır. Mitolojide bahsedilen gibi uğursuzluk da getirmiyor.

Beni her gördüğünde yanıma geliyor, ağzını açıyor ve benimle birlikte dolaşıyor. Bu sadakati görmek gerçekten çok özel.'' dedi.