Yastığın altına koyun, serin serin uyuyun...

Sıcak yaz geceleri, uykuyu kabusa çeviriyor...

Havanın durduğu, terin yapış yapış hissettirdiği, yatağın bile ıslandığı o anlarda tek isteğiniz biraz serinliktir.

Ancak her evde klima yok, vantilatör de çoğu zaman yeterli olmuyor.

Neyse ki sizi rahatlatacak, elektriksiz ve masrafsız bir yöntem var.

Üstelik tek yapmanız gereken, bu malzemeyi yastığınızın altına yerleştirmek!

Yapmanız gereken şey oldukça basit: Yastığınızın altına bir adet buz jel paketi veya buzlukta bir süre bekletilmiş havlu yerleştirmek.

Bu malzemeler, yastığınızın serin kalmasını sağlayarak vücut ısınızı düşürmeye yardımcı olur.

Evde klima yoksa veya geceleri yüksek elektrik faturası ödemek istemiyorsanız, bu doğal serinleme yöntemi oldukça işe yarayabilir.