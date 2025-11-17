Yemeğin taşmasını önleyen 8 usta yöntemi: Her mutfakta işe yarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta yemek hazırlarken yaşanan en sinir bozucu anlardan biri, tam kaynama noktasına gelen sütün veya makarna suyunun bir anda köpürerek tencerenin dışına taşması.

Hem zaman kaybettiren hem de ocağı dakikalarca temizlemek zorunda bırakan bu durum, aslında birçok kişinin sanıldığından daha kolay önleyebileceği bir hata olarak görülüyor.

Ustaların tecrübeleri, taşma sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek etkili yöntemlerin olduğunu gösteriyor.

İşte yemek taşmasını engelleyecek 8 basit yöntem:

Isıyı Zamanında Düşürün

Kaynama başladığı anda ocağın altını kısmak, buhar basıncını azaltarak köpüğün hızla yükselmesini engeller.

Doğru Tencere Boyutunu Seçin

Tencerenin en az dörtte biri boş kalmalı. Küçük tencere, sıvının kabaracak yer bulamamasına ve hızlı taşmasına yol açar.

Kapağı Tamamen Kapatmayın

Kapak kapalı olduğunda buhar dışarı çıkamaz ve içeride basınç oluşur. Kapağı hafif aralık bırakmak taşma riskini büyük ölçüde düşürür.

İlk Dakikalarda Karıştırın

Makarna, pirinç, yulaf gibi nişastalı gıdaları ilk 2–3 dakika karıştırmak yüzeyde köpük birikmesini önler; taşma oranını %70 azaltır.

Nişasta Yoğunluğunu Düşürün

Az suyla pişirilen yemeklerde köpük daha yoğun olur. Yeterli su kullanmak kabarmayı kontrol altına alır.

İlk Watcher / Seramik Disk Kullanın

Sütlü karışımlarda kullanılan bu küçük diskler kabarcıkları kırarak taşmayı engeller, profesyonel mutfaklarda da kullanılır.

Mikrodalgada Düşük Güç Ayarı

Yulaf lapası ve süt gibi yiyecekleri mikrodalgada düşük güçte ve geniş kapta pişirmek kabarmayı yavaşlatır.

Ahşap Kaşık Hilesi

Tencerenin üzerine konan kuru ahşap kaşık büyük kabarcıkları patlatarak geçici bir çözüm sağlar; ancak asıl etki ısı kontrolünden gelir.