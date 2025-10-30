Yemek yapmayı bilmeyen bile bayılacak: En kolay tavuk sote tarifi Mutfakta çok vakit harcamadan nefis bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için en pratik tavuk sote tarifiyle geldik. Yemek yapmayı bilmeyenler bile lezzetine hayran kalacak.

Yoğun iş temposu ve günlük hayatın koşturmacası arasında akşam yemeklerini hazırlamak bazen zor olabiliyor. Mutfakta çok vakit harcamadan lezzetli bir yemek sunabilirsiniz. İşte, yemek yapmayı bilmeyenlerin bile kolayca hazırlayabileceği pratik tavuk sote tarifi: MALZEMELER: 500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış) - 1 adet büyük soğan - 2 diş sarımsak - 2 adet yeşil biber - 1 adet kapya biber - 2 adet domates - 1 yemek kaşığı salça - 3 yemek kaşığı sıvı yağ - Tuz, karabiber, kekik, pul biber İsteğe göre: biraz kimyon veya köri YAPILIŞI: Küp doğranmış tavuk etlerini geniş bir tavada sıvı yağla birlikte kavurun. Suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tavuklar hafif renk aldıktan sonra doğranmış soğan ve biberleri ekleyin. 3-4 dakika birlikte soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından küp doğranmış domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ekleyin. Dilerseniz bir çay bardağı sıcak su ilave edin. Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. İPUÇLARI Tavuk etini önceden marine etmek (yoğurt, zeytinyağı ve baharat karışımıyla) yemeğinizi çok daha yumuşak ve lezzetli hale getirir. Sotenin suyunu fazla koymayın, sebzelerin kendi suyuyla pişmesi kıvamı daha yoğun yapar. Daha renkli ve zengin bir tat isterseniz, mantar ekleyebilirsiniz.

