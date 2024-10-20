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Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem bugünün hem de yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, yurt genelinde geçtiğimiz hafta başından itibaren etkili olan soğuk hava yerini yeniden sıcak havaya bıracak.

Hafta sonu Batı bölgelerde başlayan 1-2 derecelik ısınma hafta başından itibaren diğer bölgelerde de etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece artarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık