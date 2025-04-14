Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor

Haber Merkezi

Baharı hissetmeye başlayacağız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmini raporunda doğuda kar esaretinin devam edeceğini bildirdi, batıda ise sıcaklıklar hissedilir derece yükselecek.

Bugün Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis ve Van'ın güneyinde yağış devam edecek. Yağışlar yer yer kar şeklinde ve kuvvetli olacak.

ÜÇ BÜYÜK İLİN HAVA DURUMU

Üç büyük ilde ise yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu...

Ankara bugün 10 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 15 dereceyi, İzmir'de ise 19 dereceyi gösterecek.

2 GÜN ZİRAİ DON GÖRÜLECEK

Zirai don olayı, 2 gün boyunca devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don görülecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI GELDİ

Meteoroloji uzmanları, hem çığ riskine hem de toz taşınımına karşı uyardı. Son verilere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunun eğimli dik yamaçlı yerlerinde çığ riski olabilir.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da bugün toz taşınımı bekleniyor.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı