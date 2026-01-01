Abone ol: Google News

Yeni yılın ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim

Kentte, 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu görülürken, günün ilerleyen saatlerinde, hareketliliğin artacağı tahmin ediliyor.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 12:49
İzmir'de 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni yıl kutlamalarının ardından kentin birçok noktasında sakinlik dikkat çekti.

İZMİR, SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kent genelinde trafikte yoğunluk olmadığı görülürken, cadde ve sokaklarda zaman zaman sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek semtlerinden biri olan Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta da benzer bir tablo oluştu.

İLERLEYEN SAATLERDE HAREKETLİLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bölgede çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu görüldü.

Yeni yılın ilk gününü değerlendiren bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyüş yaptı, açık alanlarda vakit geçirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde kentte hareketliliğin artması bekleniyor.

