Yılın ilk karı Erzurum'a düştü

Beklenmeyen kar şaşkınlık yarattı...

Erzurum’a bağlı İspir ilçesinde bulunan Yedigöller’e mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklıklarının hızla gerilediği Erzurum’da yağışların etkisini artırmasıyla birlikte yılın ilk karı görüldü.

KAR KISA SÜREDE ETKİLİ OLDU

3 bin 100 rakımda yer alan Yedigöller’de hayvanlarını otlatan çobanlar, aniden başlayan kar yağışıyla karşılaştı.

Çobanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, karın kısa sürede bitki örtüsünü kapladığı ve hayvanların da bu duruma şaşırdığı görüldü.

DOĞASEVERLER SIKÇA ZİYARET EDİYOR

Kaçkar Dağları’nın güneybatısında, Verçenik Dağları üzerinde yer alan Yedigöller, Erzurum’un İspir ilçesi ile Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor.

Yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Erzurum kent merkezinden ulaşılabiliyor.

