Yozgat'ın gizli cenneti Gelingüllü Barajı görenleri büyülüyor

Yurdun dört bir yanındaki doğal güzelliklerden biri olan kuş türlerinin toplu halde görüntülenebildiği Gelingüllü Barajı, ziyaret edenleri hayran bırakıyor...

Yozgat' bağlı Esenli köyünün sınır taraflarında bulunan Gelingüllü Barajı, her yıl göçmen kuşların uğrak noktası olduğu için bölge, kuş cennetine dönüyor.

Flamingolar, pelikanlar ve yaban kazlarıyla beraber uçarak gökyüzünü renklendiren yabani kuşlar ayrıca doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

''HER GÜN BU KUŞLARI GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU''

Bölgede hayvancılık ile uğraşan Haşmet Yıldırım, her gün baraj kenarında hayvanlarını otlatırken gördüğü manzarayı anlatarak, "Her gün bu kuşları görmek çok güzel bir duygu. Her yıl binlerce flamingo buraya geliyor ve kışın da gidiyorlar. Uçunca çok güzel görüntüler veriyorlar, onları izledikçe mutluluk duyuyoruz." dedi.

BELGESEL SAHNELERİNE BENZERLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR

Kuşların barajda hep birlikte su üstünde uçuşları, o anlara şahit olanlara tarifsiz anlar yaşatıyor.

Su yüzeyinde süzülen flamingolar, ağır ağır uçan pelikanlar ve sürü halinde gökyüzünde dolaşan yaban kazları, belgesellere konu olan sahnelere benzerliği ile dikkat çekiyor.

JANDARMALAR BÖLGEDE GÖREV HALİNDE BULUNUYOR

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, doğal yaşamın korunması için Gelingüllü Barajı'nda çalışmalarını sürdürerek bölgede görev halinde bulunuyor.

Gelingüllü Barajı'nda hayvan popülasyonunun bol olmasından dolayı Çevre Doğa Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bölgede flamingo, pelikan, yaban kazları başta olmak üzere bütün kuş türlerini korumak için bazı önlemler alıyor.

GECE GÜNDÜZ KONTROL SAĞLANIYOR

Gece, gündüz sivil ve resmi unsurlarla gece görüşlü cihazlarla beraber drone'larla buraların kontrolünü sağlayan jandarma ekipleri, burada üremelerini ve yaşamalarına güvenli şekilde yardımcı oluyor.

Bu çalışmalar, doğal dengenin korunmasını ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlarken, Gelingüllü Barajı'nı da İç Anadolu'nun cennet bölgelerinden biri haline getiriyor.