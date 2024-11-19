Yozgatlı esnaf, her yere at sırtında gidiyor

AA & Ensonhaber

Fırından markete, sağlık ocağından pazara kadar her yere at sırtında giden Ali Çömez, şehir sokaklarında adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor ve vatandaşların ilgisini üzerinde topluyor.

Güne, evinin yanındaki ahırda özenle baktığı atının beslenmesiyle başlayan Çömez, "Dağlar" adını verdiği dostunu eyerleyerek günlük işlerini halletmek üzere yola çıkıyor. Nerede bir ihtiyaç varsa Çömez, oraya atıyla varıyor ve modern araçların arasından özgün tarzıyla süzülüyor.

Atıyla şehirde küçük bir festival havası estiren Çömez, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri ve ata binmek isteyen çocukları da memnuniyetle geri çevirmiyor.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Geceyi fırında hamur yoğurarak geçiren, gündüzlerini ise dinlenmeye ayıran Ali Çömez, küçük yaşlardan beri süregelen at sevgisinin hayatında özel bir yer tuttuğunu söylüyor. Erzincan’dan satın aldığı 5 yaşındaki "Dağlar" adını verdiği atıyla hayallerini gerçeğe dönüştüren Çömez, bu tutkuyu şöyle ifade ediyor:

Çocukluğumdan beri hep bir ata sahip olmanın hayalini kurardım. Yıllar geçti, nihayet bu hayalimi gerçekleştirme zamanı geldi. Atımı çok seviyorum; onunla aramda özel bir bağ var. Vaktimin büyük kısmını onunla geçiriyorum, bu benim için tarifsiz bir mutluluk.

Atına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Çömez, şehir içindeki günlük ihtiyaçlarını da farklı bir şekilde karşılıyor:

Alışverişe, markete, kasaba hatta sağlık ocağına bile atımla gidip geliyorum. Araç kullanmıyorum; bu eski ama anlamlı yöntem benim için ayrı bir keyif. İnsanlar sürekli fotoğraf çektirmek istiyor, bu da beni mutlu ediyor.

Yozgat sokaklarında bir kovboy edasıyla dolaşan Çömez, halk arasında "Yozgat’ın modern kovboyu" olarak anılmaya başlamış. Kent sakinlerinden Hüseyin Topaç, Çömez’in at sırtındaki yolculuklarının Yozgat halkının ilgisini çektiğini ve sokaklara renk kattığını dile getiriyor.