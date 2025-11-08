Yumurtayı unutun! Uzmanlar daha fazla protein içeren 4 kahvaltılık besini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahvaltıda protein tüketmek, güne enerjik ve dengeli başlamanın en etkili yollarından biri.

Uzman diyetisyen Kaytee Hadley, protein açısından zengin bir sabah öğününün kan şekerini dengelemeye, açlık krizlerini önlemeye ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Hadley ayrıca, kahvaltıda 20–30 gram protein almanın hem kas onarımı hem de bakımını desteklediğini belirtiyor.

Geleneksel olarak yumurta, kahvaltının vazgeçilmez protein kaynağıdır. Ancak 100 gramlık bir porsiyonda yalnızca 10,7 gram protein içerir.

Eğer farklı seçenekler arıyorsanız, işte yumurtadan daha fazla protein sağlayan kahvaltılık yiyecekler:

Badem Ezmesi – 20,8 gram protein

Badem ezmesi, lif, sağlıklı yağlar, E vitamini ve minerallerle doludur. Ekmek üzerine sürerek ya da gece yulafınıza ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz.

Füme Somon – 18,3 gram protein

Omega-3 açısından zengin olan somon, kalp sağlığı için faydalıdır. Soğuk tütsülenmiş seçenekleri tercih ederek besin değerini koruyabilirsiniz.

Teff Yulaf – 13,3 gram protein

Glütensiz ve protein bakımından zengin olan teff, aynı zamanda demir, kalsiyum ve magnezyum içerir. Kahvaltıda yeni bir lezzet denemek isteyenler için ideal.

Süzme Peynir – 11,6 gram protein

Protein ve kalsiyum açısından zengin süzme peynir, Yumurtaya göre porsiyon başına daha fazla protein içerir.