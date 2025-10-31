Yurt dışı değil, Türkiye: Burayı gören tablo sanıyor...

- İrem Bağları, Ağrı Dağı’nın kuzey eteklerinde, Iğdır’ın Melekli beldesindedir.
- Sonbaharla birlikte yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarla renklenmiştir.
- Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu görsel şöleni görmek için bağları ziyaret etmektedir.
Ağrı Dağı’nın kuzey eteklerinde, Iğdır’ın Melekli beldesinde yer alan İrem Bağları, yaz boyunca yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yaptı.
İrem Bağları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte rengarenk bir manzaraya büründü.
Sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşilin birbirine karıştığı bağlar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Bölgedeki elma, armut, kayısı, üzüm gibi meyve ağaçlarıyla çevrili geniş tarım alanları, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.