Yurt dışı değil, Türkiye: Burayı gören tablo sanıyor... Ağrı Dağı’nın kuzey eteklerinde, Iğdır’ın Melekli beldesinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renklerin dans ettiği bir tabloya dönüştü.