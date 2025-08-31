Yusufeli'de baraj sularına gömülen anıları için daldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi sürüyor. Baraj inşası sırasında ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kalmış, mahalle halkı ise yeni yerleşim alanlarına taşınmıştı.

ESKİ YERLEŞİM YERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Baraj suyunun bazı bölgelerde çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri tekrar görünür hâle geldi. Yaz tatili için memleketine gelenler, eski anılarını hatırlama fırsatı buluyor.

PROFESYONEL YÜZÜCÜ SERHAT İNCE, BARAJA DALDI

İlçede yaşayan profesyonel yüzücü Serhat İnce, baraj gölüne dalarak serinlemenin yanı sıra geçmişi yad ediyor. İnce, sulara gömülen evlerin odalarından geçerek dalışlarını gerçekleştiriyor. Minaresi su yüzeyine çıkan caminin üzerinden de geçerek dipte kalan evler arasında kulaç atıyor.

"ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUZ"

İnce, Çeltikdüzü köyünde su altındaki batık minareyi göstererek duygularını paylaştı:

Buraya geldiğimizde bir yandan yüzme keyfi yaşarken, diğer yanda da çok duygusal anlarda bulunuyoruz. Zamanında komşuların birbirine çay içmeye gidip geldiği yerlerde, suyun içinde bir balkondan diğer evin camına, çatıdan odalara dalarak anıları yad ediyorum.

VATANDAŞLAR, ANILARINI TAZELİYOR

İstanbul’dan gelen İsmail Bayraktar da baraj gölü kenarındaki eski köyünü ziyaret ederek, “Evimiz, yolumuz, köyümüz tamamen sular altında kaldı. Burada eski hayat hiçbir şekilde olmayacak. Zaman zaman buraya gelerek anılarımızı tazeliyoruz” dedi.