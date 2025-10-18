Zekası hayran bıraktı: Ankara'da barajda gezmek için buzdolabını kayık yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hiçbir şey yıldırmadı, kayığını kendi yaptı...

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan kombi servisi uzmanı ve yazar Abdülmetin Çökmez, Çankırı’daki Koyunbaba Barajı kenarındaki bahçesinde kendi imkanlarıyla bir kayık yapmayı başardı.

Teknolojiye ve el işlerine ilgisi olan Çökmez, kayığını tamamladı.

FİKRİNE KİMSE OLUMLU YAKLAŞMADI

Ailesinin ve arkadaşlarının bu fikrini ilk duyduklarında olumsuz yaklaştıklarını söyleyen Çökmez, ailesinin ''Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün'' şeklinde söylemlerinin olduğunu ifade etti.

Her şeye rağmen fikrinden vazgeçmeyen Çökmez, motor taktırarak yaptığı kayıkla şimdilerde gezintiye çıkıyor.

''KAYBOLMA RİSKİNİ GÖZE ALDIM''

Ankara'da yaşayan Abdülmetin Çökmez bazen dinlenmek için Koyunbaba Barajı yakınında yer alan bahçesine gittiğini ifade ederek, ''Önceleri bir pedallı yunus bisikleti almıştım, onu kullanıyordum ama kayboldu.

Ben de düşündüm; kaybolma riskini de göz önüne alarak, daha ucuz bir kayık yapmak istedim.

''HER TARAFA GİDİP GELİYORUM''

Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki tane hurda buzdolabını, para vermeden iş karşılığında aldım.

Daha sonra onları birleştirip motor takarak bir kayık haline getirdim. Şimdi her tarafa gidip geliyorum "dedi.

''MEMLEKETİN AKILLISI SEN MİSİN DEDİLER''

Çökmez ailesinin ve arkadaşlarının bu duruma başta olumlu bakmadığını ifade ederek "Ailem, ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dedi. Arkadaşlarım ise, ‘Böyle bir şey mümkün olsaydı, şimdiye kadar birileri yapardı.

Memleketin en akıllısı, en uyanığı sen misin?' dediler.

''KAYBOLSA DA GAM YEMEM''

Ama ben bu düşünceleri dinlemedim. ‘Ne olursa olsun, ben bunu deneyeceğim' dedim.

Öyle de oldu; denedim ve başardım. Kayık şu an dengeli bir şekilde suda yüzüyor.

Maliyeti de düşük olduğu için, kaybolsa da gam yemem.

''BENİ DE BALIKÇI SANIYORLAR''

Uzaktan beni gören balıkçılar, beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm ve yüzmeyi seven biriyim.

Bu tür şeyleri iyi derecede yüzme bilenler deneyebilir, ama iyi bir yüzücü olmayan kişilerin denemesini tavsiye etmiyorum.''