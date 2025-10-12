Zurnacı baba, davulcu kız: Sivaslı ikilinin ritimleri, düğünleri şenlendiriyor

Bir üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Demet Arslan, küçük yaşlardan itibaren ritim tutkusuyla büyüdü. Dedesi davulcu, babası zurnacı olan Arslan, müzikli ortamların içinde yetişti.

Babası Nuri Arslan’ın düğünlerde zurna çalarken yaşadığı coşku, Demet’in davulculuğa ilgisini daha da artırdı.

BABA-KIZDAN DÜĞÜNLERDE RENKLİ PERFORMANS

Sivas kökenli baba ve kızı, kısa sürede ayrılmaz bir sahne ekibi haline geldi. Düğün, nişan, asker eğlencesi ve gelin alma törenlerinde sahne alan ikili, enerjik performanslarıyla misafirlerin coşkusunu ikiye katlıyor.

Sosyal medyada da aktif olan Arslan ailesi, paylaştıkları videolarla büyük beğeni topluyor. Son olarak 27 Eylül’de Beykoz’da düzenlenen Sena–Evren Polat çiftinin düğününde sahne alan ikili, davul ve zurna ezgileriyle ortamı adeta şenlik alanına çevirdi.

"DAVULCU OLDUĞUMA İLK BAŞTA İNANAN OLMUYOR"

Davul sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını anlatan Demet Arslan, müziğe yönelmesinde babasının büyük payı olduğunu söyledi:

Babam en büyük destekçim. Düğünlerde bizi görünce insanlar genelde şaşırıyor, ‘Davulcu nerede?’ diye soruyorlar. Davulcu olduğumu söyleyince inanamıyorlar ama çaldıktan sonra gelip tebrik ediyorlar.

Kendileri gibi baba-kız çalışan başka ekip görmediğini ifade eden Arslan,

“Zurnacı babanın davulcu kızı olarak tanınıyorum. Sosyal medyadan birçok kişi bize ulaşıyor. Düğünlerde insanlar ne kadar güzel oynarsa biz de o kadar keyifle çalıyoruz.”

dedi.

Arslan, özellikle Sivas, Erzincan ve Malatya yörelerinin ezgilerini çaldıklarını belirterek, kadın olarak bu alanda yer almaktan gurur duyduğunu vurguladı:

"Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Üstelik kadın olduğum için bahşişler biraz daha bol oluyor, onu da babamla yarı yarıya bölüşüyoruz."

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Zurnacı baba Nuri Arslan (55) ise asıl mesleğinin su tesisatçılığı olduğunu, boş zamanlarında kızıyla düğünlere gittiklerini anlattı:

Yıllarca babamla çaldım, şimdi kızımla çalıyorum. Eskiden erkek ortamlarında oturmak zorundaydık, şimdi kızımla aile masalarında rahatça yer alabiliyoruz. Demet sayesinde işlerimiz arttı. Kızımla gurur duyuyorum.

Baba Arslan, kızının sahnedeki performansının düğün sahipleri tarafından çok beğenildiğini söyledi:

Artık çoğu kişi özellikle Demet’in çalmasını istiyor. Bir keresinde biri ‘Kızınızı zurnacıya verir misiniz?’ diye sordu. Ben de ‘Şu an düşünmüyorum, verirsem davulcusuz kalırım’ dedim.

"EVDE PRATİK YAPMIYORUZ, GÜRÜLTÜ OLUYOR"

Aile içindeki uyumun sahneye de yansıdığını dile getiren Nuri Arslan,

“Bahşişleri eşit paylaşıyoruz. Kızım emeğinin karşılığını hak ediyor. Başka davulcular geç gelir ama o dakik. Evde fazla pratik yapmıyoruz çünkü hanım gürültüden rahatsız oluyor.”

ifadelerini kullandı.

Oğlu da bir dönem zurna çaldığını ancak işi nedeniyle devam edemediğini belirten Arslan, “Demet’in hevesi hiç bitmedi, 8 yaşından beri elinden davul düşmedi.” diye konuştu.

Demet Arslan, sahnede çaldığı her ritimde kadınların müzikteki gücünü göstermeyi amaçladığını vurguladı:

“Davul erkek işi değildir; yetenek, azim ve ritim duygusudur. İnsan sevdiği işi yapınca hem eğleniyor hem kazanç sağlıyor.”