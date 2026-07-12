Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı: Ofisler konuta dönüşebilecek

Belirli şartları sağlayan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesine imkan tanıyan düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan değişiklikle belirlenen kriterleri karşılayan ofislerin, 1 Temmuz 2027 tarihine kadar konut kullanımına geçirilmesinin önü açıldı.

OFİSLERDEN KONUTA DÖNÜŞÜM İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Uygulama imar planında konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda yer alan ve daha önce ofis veya büro amacıyla yapı ruhsatı düzenlenmiş ya da yapı kullanma izni alınmış binalarda dönüşüm yapılabilecek.

Bu kapsamda, parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 60'ı aşmayacak şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Başvuruların, düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırılması gerekecek.

BOŞ OFİSLER KONUT ARZINA KAZANDIRILACAK

Pandemi sonrası çalışma alışkanlıklarında yaşanan değişim, özellikle büyükşehirlerdeki ofis kullanımını etkiledi.

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı ticari alanlarda boşluk oranları arttı.

Yeni düzenlemeyle, kullanılmayan veya yeterli talep görmeyen ofis alanlarının konut ihtiyacına yönelik değerlendirilmesi hedefleniyor.

DÖNÜŞÜM 1 TEMMUZ 2027'YE KADAR UYGULANABİLECEK

Düzenleme kapsamında, konut dönüşümüne uygun şartları taşıyan ofisler için belirlenen süre, 1 Temmuz 2027 olarak açıklandı.

Bu süreçte, imar planı açısından uygun alanlarda bulunan ofislerin gerekli izin süreçlerinin tamamlanması halinde konut olarak kullanılabilmesi mümkün olacak.

YENİ PROJELERE YÖNELİK İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ DE YAPILDI

Yönetmelikte yalnızca mevcut ofislerin dönüşümüne ilişkin değil, yeni yapı projelerine yönelik de değişiklikler yer aldı.

Buna göre bazı yapı alanlarında taban alanı (TAKS) oranının yüzde 60’a kadar uygulanabilmesine imkan tanındı.

Ayrıca kamelya ve süs havuzu gibi bazı sosyal donatı alanlarının inşaat emsaline dahil edilmemesine yönelik düzenlemeler yapıldı.