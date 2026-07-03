Yeni iPad Pro, 2027'de geliyor: İşte beklenen özellikleri

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Apple, merakla beklenen yeni 11 inç ve 13 inç boyutlarındaki iPad Pro modelleri üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Gelen son bilgilere göre yeni seri, köklü bir tasarım değişikliğinden ziyade tamamen donanımsal yükseltmelere ve devasa bir performans artışına odaklanacak.

YENİ NESİL ÇİPLERDEN GÜÇ ALACAK

Bloomberg tarafından paylaşılan rapora göre şirket, önümüzdeki dönemde kullanıcılarla buluşturmak adına dört farklı iPad Pro modelini aktif olarak test ediyor.

Cihazların gücünü 2 nanometre üretim sürecinden geçecek olan yeni nesil M6 veya gelişmiş yapay zeka optimizasyonlarına sahip M7 işlemcilerden alması bekleniyor.

GELİŞMİŞ SOĞUTMA SİSTEMİ TEST EDİLİYOR

Ağır iş yükleri, profesyonel yaratıcı çalışmalar ve uzun oyun seansları esnasında yaşanabilecek aşırı ısınma sorunlarının önüne geçmek için yeni bir teknolojiye geçiş yapılacak.

Apple'ın tabletlerin yüksek performansı kararlı bir şekilde sunabilmesi adına cihazlarda özel bir buhar odası soğutma sistemini test ettiği bildiriliyor.

2027 BAHARINDA TANITILACAK

Yeni iPad Pro modellerinin, iPhone'un 20. yıl dönümüne denk gelen 2027 baharındaki oldukça yoğun bir dönemde pazara sunulması planlanıyor.

Bu güçlü tabletlerin; iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2 gibi şirketin diğer çok konuşulacak önemli donanım ürünleriyle birlikte sahne alması bekleniyor.