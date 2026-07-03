Yeni trafik düzenlemesi Meclis'e sunuldu

Trafikte yaşanan sorunları en aza indirmek için Meclis çalışmalarını sürdürüyor...

Buna göre geçtiğimiz aylarda Meclis'ten yeni trafik düzenlemesi geçmiş ve cezalar artırılmıştı.

Cezaların artması ile de trafikte birçok ihlalin önüne geçildi.

Şimdi ise yine Meclis'e 30 maddelik düzenleme sunuldu.

AK Parti milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sundu.

TRAFİĞE DAİR BAŞLIKLAR YER ALIYOR

30 maddeden oluşan teklif içerisinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme de yer alıyor.

Yeni kanun teklifi yalnızca emekli aylıklarının artırılmasıyla sınırlı kalmayacak.

Yeni düzenlemede ehliyetten alkollü araç kullanımı içine alan başlıklar var.

EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEME

Teklifte ehliyet alım sürecine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu düzenleme, daha önce Meclis'ten geçmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

ADAY SÜRÜCÜLER DİKKAT

Aday sürücülerin, bu 2 yıllık deneme sürecinde "drift atmak" veya trafikte "makas atmak" gibi asli kusurlu hareketleri yapması durumunda, ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek.

0.20 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULACAK

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu'na göre, otomobil sürücüleri için yasal alkol sınırı 0.50 promil olarak uygulanıyordu.

Ticari ve kamu hizmeti veren araçlarda ise bu sınır daha düşüktü.

Meclis'e sunulan yeni düzenleme, bu ayrımı ortadan kaldıracak.

Araç cinsine bakılmaksızın, 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin ehliyetine el konulacak.

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