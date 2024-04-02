9 ilçede bağımsız adaylar yerel seçimi kazandı Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer, oy oranında ilk sırada yer aldı.

AA & Ensonhaber

31 Mart 2024 yerel seçimleri geride kalırken, seçimleri kazanan adaylarla ilgili ayrıntılar dikkat çekmeye devam ediyor.

9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde Sadık Sefer, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Adem Ceylan, Ardahan'ın Damal ilçesinde Kemal Çamliyurt, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hüseyin Dündar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Muammer Yanık, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Ali Kaim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Fuat Koçal, Uşak'ın Banaz ilçesinde Zafer Arpacı ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mahmut Dal, bağımsız aday olarak girdikleri seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.

İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle: