AK Parti'nin Bursa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katıldı.
Bursa'nın 17 ilçesindeki belediye başkan adayları da belli oldu:
Büyükorhan: Kamil Turhan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)
Nilüfer: Celil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (MHP)
Yıldırım: Oktay Yılmaz
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