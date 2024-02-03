AK Parti'nin Kocaeli'deki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AA & Ensonhaber

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Konuşmaların ardından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Karamürsel: Mesut Çetinkaya

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü

Kartepe: Mustafa Kocaman

Kandıra: Erol Ölmez

İzmit: Muharrem Tutuş

Derince: İbrahim Şirin

Körfez: Şener Söğüt

Dilovası: Ramazan Ömeroğlu

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Darıca: Muzaffer Bıyık