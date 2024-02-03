AK Parti'nin Kocaeli'deki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AA & Ensonhaber
AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Konuşmaların ardından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Karamürsel: Mesut Çetinkaya
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
Kartepe: Mustafa Kocaman
Kandıra: Erol Ölmez
İzmit: Muharrem Tutuş
Derince: İbrahim Şirin
Körfez: Şener Söğüt
Dilovası: Ramazan Ömeroğlu
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Gebze: Zinnur Büyükgöz
Darıca: Muzaffer Bıyık
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